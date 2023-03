Verstappen maakt zich niet druk om snelste ronde-strijd: "Volgens mij is het normaal"

Afgelopen weekend ontstond er in Saoedi-Arabië veel onduidelijkheid rondom een opvallende interne strijd binnen het team van Red Bull Racing. Max Verstappen ging namelijk op jacht naar het extra puntje voor de snelste ronde, deze ronde was op dat moment in handen van teammaat Sergio Perez. Verstappen haalt zijn schouders op over de ophef.

Verstappen moest afgelopen weekend een inhaalrace rijden nadat hij aandrijfasproblemen had in de kwalificatie. Perez begon de race op zijn beurt vanaf de pole position en hij ging er met de zege vandoor. In de slotfase joegen beide coureurs op de snelste ronde en kregen ze allebei verschillende radioberichten te horen over de deltatijden en de jacht op de snelste ronde.

Richttijd

Verstappen greep in de allerlaatste ronde de snelste ronde en dus ook het daarvoor bestemde WK-puntje. Na afloop ontstond hier wat ophef over, maar tegenover de internationale media is Verstappen er rustig over: "Een paar rondjes voor het einde van de race heb ik aan het team gevraagd wat de snelste ronde was. Het team had ten eerste gezegd dat we vrij zijn om tegen elkaar te racen en we hadden inderdaad een richttijd voor onze rondetijden."

Normaal

Verstappen en Perez vochten op de snelste ronde en het puntje, aangezien ze momenteel gelden als de titelfavorieten is het extra puntje zeer belangrijk. Verstappen geeft dit dan ook zonder blikken of blozen toe: "Er stond een puntje op het spel, in Bahrein was dat precies hetzelfde. Ik vroeg ook daar naar de snelste rondetijden, zeker als het gevecht gaat tussen alleen onze twee auto's. Volgens mij is het dan ook normaal dat je vraagt naar de snelste ronde."