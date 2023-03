Horner tackelt Pérez' verwarring over snelste ronde Verstappen bij Saudi Grand Prix

Na het zwaaien van de finishvlag bij de Grand Prix van Saudi-Arabië was Sergio Pérez zichtbaar verbaasd over het feit dat teamgenoot Max Verstappen de snelste ronde wist te behalen en daardoor het laatste, zeer gewilde kampioenschapspuntje op zijn naam wist bij te schrijven. Volgens de Mexicaan werd hem namelijk verteld dat beide coureurs een vaste racepace moesten aanhouden, wat zou betekenen dat Verstappen niet naar zijn team heeft geluisterd omdat hij de snelste ronde van Pérez zou hebben afgepakt. Christian Horner, teambaas van beide heren, weerspreekt Pérez’ verhaal.

Ook bij ronde twee van de Formule 1-kalender van 2023 was het team van Red Bull dominant. Sergio Pérez wist de race vanaf pole te winnen, terwijl teamgenoot Max Verstappen vanaf de vijftiende startpositie naar een tweede eindstek reed. Het laatst te verdelen puntje van de snelste raceronde was voor langere tijd in handen van Pérez, totdat zijn teamgenoot in de laatste ronde het van hem af wist te snoepen.

Na afloop van de race was de Mexicaan verbaasd over het feit dat Verstappen de snelste raceronde wist te behalen, omdat het team via de boordradio meldde dat beide coureurs een bepaald tempo zouden moeten aanhouden. Omdat Verstappen uiteindelijk wél het gewilde kampioenschapspunt wist te pakken, zou het in dat geval betekenen dat de Nederlander tegen het verzoek van zijn team zou in zijn gegaan. Dit verhaal, dat ogenschijnlijk en misschien dankzij verwarring door Pérez is ontstaan, wordt nu door Red Bull-teambaas Christian Horner ontkracht:

"Mijn hart zat voor even in mijn keel omdat Max (Verstappen) op een gegeven moment rare geluiden hoorde en we weer even aan een probleem met de aandrijfas dachten. Echter bleek uit onze data dat alles er oké uit zag, waarna we tegen onze coureurs hebben gezegd dat ze weer konden pushen. Die info hadden ze allebei. Max vroeg wat de snelste raceronde was, dus het was duidelijk dat hij het ging proberen. Checo (Pérez) wist dat ook, want hij deed de laatste ronde al óók een poging, maar gaf het na een paar bochten op omdat hij al flink boven zijn snelste tijd zat", vertelt Horner.