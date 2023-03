Hamilton: RB19 is meest dominante Formule 1-auto die ik ooit heb gezien

Terwijl het Formule 1-team van Red Bull 2023 bij de eerste twee Grands Prix van het seizoen een 1-2 podiumplaats heeft weten te bemachtigen, komt Mercedes een groot tekort. De machtsverhouding tussen beide teams is het tegenovergestelde van een aantal jaren hiervoor; tussen 2014 en 2020 was Mercedes hét team dat zeer dominant was. Diens coureur Lewis Hamilton meent dat de RB19-auto van Red Bull nóg dominanter is dan de bolides waarmee het team van Mercedes wereldtitel na wereldtitel wist binnen te slepen.

Sergio Pérez wist zijn RB19 vanaf pole naar de finishplaats te brengen, terwijl teamgenoot Max Verstappen door het middenveld sneed. De Nederlander had tijdens de kwalificatiesessie op de zaterdag last van een technisch mankement, waardoor de coureur vanaf de vijftiende startplaats moest vertrekken.

Tijdens zijn inhaalrace moest de Red Bull-coureur ook voorbij aan Lewis Hamilton proberen te komen, die P7 als startpositie had. Een klus die in 2021 nog voor een hevig onderling duel zou gaan opleveren, was nu makkelijk door Verstappen uitgevoerd. De RB19 kwam met gemak aan Hamilton dichtbij; volgens de zevenvoudig wereldkampioen was het zinloos om tegen de bizar snelle Red Bull-auto van Verstappen te verdedigen:

"Ik weet niet hoe, maar hij kwam op zo’n serieuze snelheid aan mij voorbij", begint Hamilton. "Ik probeerde niet eens om m’n positie te verdedigen omdat er zo’n groot snelheidsverschil was. Ik heb nog nooit zo’n snelle auto gezien. Wij waren toen (2014-2020) ook snel, maar niet zó snel. Dit is denk ik de snelste auto die ik ooit heb gezien, vooral als je het met de rest vergelijkt."

Of Hamilton bezorgd is dat de fans na verloop van tijd door de Red Bull-dominantie verveeld raken, antwoordt hij: "Natuurlijk, iedereen wil alle teams dicht bij elkaar zien, maar het is zoals het is, het is niet mijn fout", sluit Hamilton af.