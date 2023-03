Russell aast op het podium: "Max zal simpel voorbij gaan"

George Russell mag zich vandaag opmaken voor een Grand Prix die hij vanaf de tweede startrij mag starten. De Britse Mercedes-coureur kwalificeerde zich als vierde, maar mag door de gridstraf van Charles Leclerc als derde gaan starten. Russell gaan jagen voor een podiumplaats, maar hij verwacht dat Max Verstappen hem zal gaan passeren.

Russell profiteerde gisteren in de Saoedische kwalificatie optimaal van de problemen van andere coureurs. Ten eerste heeft de Brit het geluk dat Leclerc de beschikking heeft gekregen over nieuwe control electronics en dat de Monegask daardoor een gridstraf heeft ontvangen. Daarnaast profiteerde Russell ook nog eens van de aandrijfasproblemen van Verstappen.

De Nederlander start de race op het Jeddah Corniche Circuit vandaag vanaf de vijftiende plaats, maar dat betekent niet dat hij kansloos is volgens zijn concurrenten. Russell is daar duidelijk over bij de internationale media: "We kunnen absoluut gaan vechten voor een podium. Het lijkt spannend te zijn in gevecht met Aston Martin en ook met Ferrari, we starten echter ook voor Sainz en Leclerc. Ik zien geen reden waarom we niet voor het podium kunnen gaan. Max zal comfortabel voorbij gaan komen, behalve als er incidenten plaats vinden."