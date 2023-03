Perez zag een minpunt: "We hadden een mechanisch probleem met de auto"

Sergio Perez liet gisteren in de eerste twee vrije trainingen in Jeddah zien dat ook hij nog steeds aardig snel is. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur eindigde twee keer in de top drie, achter zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez was tevreden, maar hij kende wel een paar probleempjes met zijn auto.

Perez noteerde in de eerste vrije training in Saoedi-Arabië de tweede tijd achter zijn teamgenoot Verstappen, in de tweede vrije training moest de Mexicaan ook nog Fernando Alonso voor zich dulden. De verschillen waren echter klein en de kans is dan ook aanwezig dat Perez, net als vorig jaar, de pole position kan pakken op het Jeddah Corniche Circuit.

Mechanisch probleem

Perez voelde zich na afloop tevreden met zijn resultaten in de twee vrije trainingen. De Mexicaanse coureur heeft veel dingen geleerd en sprak zich na afloop uit in gesprek met Motorsport.com: "We hebben wat geleerd over de omstandigheden, die wisselen namelijk veel tussen de eerste en de tweede vrije trainingen. Het was dus belangrijk om daar goed zicht op te kunnen krijgen. We hadden wel een mechanisch probleem met de auto."

Tegenstand

Perez geeft geen duidelijkheid over wat het probleem met zijn auto precies inhield. De Mexicaan gaat ervanuit dat alles weer goed gaat komen: "We kunnen het voor zaterdag hopelijk oplossen, ik hoop dat dat wat meer snelheid gaat opleveren. We krijgen dan in ieder geval een beter idee van hoe de auto er precies voor staat. Het was wat inconsistent en lastig om er iets vanuit af te lezen. Over het algemeen lijken we sterk te zijn. De tegenstand is er ook, zoals we hadden verwacht."