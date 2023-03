Wolff verwacht geen Ferrari-transfer van Hamilton: "We vertrouwen elkaar"

Lewis Hamilton is al tien kalenderjaren in dienst van het team van Mercedes en de samenwerking bracht beiden al veel successen. Toch beschikt Hamilton momenteel over een aflopend contract bij het team. Teambaas Toto Wolff gaat er echter niet vanuit dat Hamilton het team gaat verlaten.

Hamilton hoopte dit jaar een gooi te kunnen doen naar zijn achtste wereldtitel. Al na één Grand Prix kon hij concluderen dat dit niet mogelijk is. De nieuwe wagen van Mercedes is nog niet snel genoeg om het team van Red Bull Racing te kunnen uitdagen. Ook in Saoedi-Arabië kwam Hamilton pace te kort in de eerste twee vrije trainingen.

Geweldige band

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich geen zorgen over het uitblijven van de contractverlenging van zijn Britse stercoureur. Wolff denkt dat alles goed komt en spreekt zich uit tijdens de teambazenpersconferentie: "Ik denk niet dat Lewis het team van Mercedes gaat verlaten. Hij bevindt zich in een fase van zijn loopbaan waar we elkaar kunnen vertrouwen. We hebben een geweldige band en er is geen reden om aan elkaar te twijfelen, zelfs als het moeilijke tijden zijn."

Verder kijken

Wolff kent de ambities van Hamilton. De Oostenrijkse teambaas zou het dan ook begrijpen als de Britse zevenvoudig wereldkampioen toch om zich heen gaat kijken: "Als hij als coureur nog een wereldtitel wil winnen, dan moet hij ervoor zorgen dat hij de juiste auto heeft. Als we hem die auto niet kunnen geven in de komende jaren, dan moet hij ergens anders gaan kijken. Ik denk niet dat we ons op die plek bevinden, maar ik zou niet gaan mopperen als dat binnen twee jaar gebeurt."