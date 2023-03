Hamilton komt terug op uitspraak: "Dat was een ongelukkige woordkeuze"

Lewis Hamilton kende anderhalve week geleden een zeer teleurstellende start van zijn seizoen. In Bahrein werd de Britse Mercedes-coureur teleurstellend vijfde en na afloop liet hij zijn emoties spreken. Hamilton zei dat zijn team niet naar hem had geluisterd, hij noemt dat nu een ongelukkige woordkeuze.

Hamilton baalde in Bahrein als een stekker. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had op meer gehoopt, maar de teams van Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari bleken veel sneller te zijn. Hamilton hekelde na afloop vooral het feit dat Mercedes vast heeft gehouden aan zogenaamde zeropod-design. Het was dan ook de aanleiding voor zijn opvallende uitspraken over het feit dat men niet naar hem had geluisterd.

Ongelukkige woordkeuze

In Jeddah is Hamilton weer wat rustiger en geeft hij aan spijt te hebben van zijn voorkeuze. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wordt geciteerd door Motorsport.com: "Als ik er nu op terugkijk, dan was het en ongelukkige woordkeuze vanuit mijn kant. Het kan natuurlijk wel gebeuren dat je het oneens bent met bepaalde teamleden. Het belangrijkste is wel dat we blijven communiceren met elkaar en dat we met zijn allen blijven optrekken."

Moedige beslissingen

Hamilton blijft echter wel van mening dat Mercedes het concept moet omgooien. Teambaas Toto Wolff sprak dezelfde ambitie in Bahrein ook al uit, dus de kans is groot dat er achter de schermen het één en ander gaat gebeuren. Hamilton: "We hebben met zijn allen kunnen zien wat er werkt en wat er niet werkt. We hebben ook gezien waar andere mensen hun snelheid vandaan halen. Het is nu tijd om moedige beslissingen te nemen. We hebben grote veranderingen nodig om het gat te dichten."