Perez gaat voor goud: "De pole en de zege zijn mijn doelen"

Het team van Red Bull Racing begon twee weken geleden zeer sterk aan het nieuwe Formule 1-seizoen in Bahrein. Max Verstappen en Sergio Perez bezorgden het team een 1-2tje en ze zijn dit weekend dan ook de favoriet in Saoedi-Arabië. Perez wil in Jeddah vol voor de zege gaan.

De Mexicaanse coureur werd tijdens de seizoensopener tweede met een ruime achterstand op zijn teamgenoot Verstappen. Toch was Perez na afloop zeer lyrisch over zijn resultaten, de nieuwe wagen van Red Bull Racing was immers zeer sterk en dat geeft hem zeer veel hoop op nog betere resultaten. Hij wil in Jeddah de daad bij het woord voegen.

Tijdens de traditionele mediadag in Jeddah was Perez in ieder geval vol vertrouwen. De Mexicaanse coureur was door de afwezigheid van de uitziekende Verstappen de enige Red Bull-coureur op locatie. Tegenover de internationale media toonde hij zijn zelfvertrouwen: "De pole position en de race winnen, dat zijn vanzelfsprekend mijn doelen dit weekend. We moeten niet vergeten dat het nog maar de tweede race is van het huidige seizoen. De marges zijn ook nog maar klein. Ferrari zit er dicht op, dus ik heb er zin in!"