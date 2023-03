Villeneuve looft Alonso: "Alpine zal lijden onder zijn vertrek"

Fernando Alonso lijkt een goede keuze te hebben gemaakt door van Alpine over te stappen naar het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen werd derde tijdens de seizoensopener en de verwachtingen zijn hoog. Jacques Villeneuve denkt dat Alpine het vertrek van Alonso gaat voelen.

De transfer van Alonso zorgde vorig jaar voor de nodige verbazing. De Spanjaard maakte zijn overstap bekend tijdens de zomerstop en daarmee ontketende hij een opvallende stoelendans. Alpine raakte verwikkeld in een ingewikkelde transfersoap omtrent Oscar Piastri terwijl Alonso alles vanaf de zijlijn bekeek. Vorige week bewees de Spanjaard in Bahrein dat zijn keuze voor Aston Martin vooralsnog de juiste is, de pace was goed en de derde plaats biedt veel perspectief.

Alpine

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt dat Alpine de gevolgen van het vertrek van Alonso zal gaan voelen. De uitgesproken Canadees is nogal duidelijk in gesprek met Le Journal de Montreal: "Alpine zal lijden onder zijn verlies. We wisten dat Fernando twee weken geleden in Bahrein in de mix zou zitten voor de eerste race van het huidige seizoen. Hij was echt enorm indrukwekkend met zijn inhaalacties."

Leeftijd

Alonso is de oudste coureur van het Formule 1-veld, maar volgens Villeneuve valt dit compleet niet op. De Canadees is onder de indruk van de pace van Alonso: "Met 41 jaar gaat de leeftijd een belangrijke rol spelen. Als je op een punt in je loopbaan komt waar niet meer dat verlangen en de bereidheid hebt om risico's te nemen, dan kun je net zo goed gaan stoppen. Alonso heeft laten zien dat hij nog net zo hongerig is als twintig jaar geleden. Die ervaring heeft hem alleen maar geholpen om als derde te finishen."