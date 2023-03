Vasseur kondigt Ferrari-updates aan: "Kunnen niet tevreden zijn"

Ook het team van Ferrari kende vorige week in Bahrein een beroerde start van het nieuwe seizoen. De Italiaanse renstal kwam veel performance tekort ten opzichte van Red Bull Racing en dat was niet de bedoeling. Teambaas Frédéric Vasseur wil verandering zien en kondigt zelfs een aantal updates aan.

Ferrari wil dit jaar de degens kruisen met Red Bull, maar op het Bahrain International Circuit kwam die wens niet uit. Charles Leclerc viel uit met motorische problemen en Carlos Sainz kwam slechts als vierde over de streep. Dit weekend staat de Saoedische Grand Prix op het programma en men wil daar het gat met Red Bull gaan dichten.

Niet tevreden

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil dan ook graag dat zijn team een stap in de goede richting gaat zetten in de straten van Jeddah. De Fransman is er fel over en wordt geciteerd door Motorsport.com: "We kunnen niet tevreden zijn met deze situatie en ik wil dan ook een stap voorwaarts zetten. Jeddah heeft qua grip, lay-out en ruwheid van het asfalt een ander karater dan Bahrein. Het wordt dan ook een heel ander verhaal."

Updates

Achter de schermen heeft men bij Ferrari in ieder geval hard doorgewerkt in aanloop naar de Saoedische Grand Prix. Vasseur verklapt al een paar dingetjes: "We brengen ook nog updates mee naar Jeddah, dus ik hoop op een stap voorwaarts. We hebben een duidelijke analyse van wat er in Bahrein gebeurde. We hebben ook nog eens een lange lijst met dingen die we moeten verbeteren. Ik hoop dat we in staat zijn om in Jeddah een reactie te geven."