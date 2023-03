Tost snapt Aston Martin-verhalen: "Dezelfde auto gebouwd en groen geverfd"

Het team van Aston Martin begon vorige week zeer sterk aan het nieuwe seizoen. De Brits renstal was achter Red Bull Racing de tweede renstal en Fernando Alonso kwam als derde over de streep. Volgens critici lijkt de AMR23 veel op de 2022-wagen van Red Bull, Franz Tost begrijpt dit wel.

Aston Martin maakte voorafgaand het seizoen veel indruk tijdens de wintertest in Bahrein. Tijdens de Bahreinse Grand Prix liet de renstal zien dat hun pace van de wintertest geen vertekend beeld gaf, Alonso reed immers een ijzersterke race en was sneller dan de Ferrari's en de Mercedessen. Tweevoudig wereldkampioen Alonso wordt inmiddels ook gezien als een outsider voor mogelijke overwinningen, de concurrentie houdt Aston Martin in ieder geval in de gaten.

Volgens meerdere critici lijkt de wagen van Aston Martin op de wagen waarmee Red Bull vorig seizoen wereldkampioen werd. AlphaTauri-teambaas Franz Tost begrijpt dat wel en hij wordt geciteerd door Diario Sport: "De Aston Martin lijkt op een Red Bull omdat Aston Martin de helft van de aerodynamische kopstukken van Red Bull heeft overgenomen. Vanzelfsprekend hebben ze dezelfde auto gebouwd en daarna groen geverfd. Het draait veelal gewoon om geld. Die mensen van Red Bull waren zeker niet goedkoop."