McLaren mikt op voorste regionen van middenveld door 'ambitieuze ontwikkeling'

Terwijl het Formule 1-team van McLaren afgelopen seizoen nog druk met concurrent Alpine in het gevecht om ‘best of the rest’ was, heeft de renstal geen al te beste start van 2023 achter de rug. Formule 1-debutant Oscar Piastri viel uit en ook teamgenoot Lando Norris had op zijn beurt last van technische problemen. Volgens topmannen Zak Brown en Andrea Stella zou het papajakleurige team zich door middel van een ambitieus ontwikkelingsplan gedurende dit seizoen echter weer ergens bovenaan in het middenveld gaan bevinden.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris hebben een niet al te beste seizoensopener meegemaakt. Piastri, één van drie F1-rookies dit seizoen, viel als eerste van 2023 tijdens een Grand Prix uit, terwijl teamgenoot Norris óók in de vorm van een technisch mankement een flink obstakel voor ogen had. Laatstgenoemde viel echter niet uit, maar moest wel zes keer de pitstraat in om zo het pneumatische probleem van zijn MCL60-auto tijdelijk te verhelpen. Het betekende dat het team uit Woking bij de eerste Formule 1-race van 2023 geen punten wist binnen te halen.

Kersvers McLaren-teambaas Andrea Stella verwacht (en hoopt) echter dat zijn team dankzij een sterk ontwikkelingsprogramma de matige start van dit jaar uiteindelijk gaat compenseren. Volgens de Italiaanse ingenieur, die een flinke lading werkervaring binnen de Formule 1 op zak heeft, zal zijn team voor nu op de korte termijn de focus leggen op het maximaliseren van het aerodynamische pakket. Tegelijkertijd gaan langzaam maar zeker al upgrades uitgerold worden. Stella noemt het plan 'ambitieus': "Gedurende het seizoen zou het (plan) ons flink wat winst in rondetijden moeten opleveren."

Stella heeft onder andere ook bij het Formule 1-team van Ferrari wat diensten verricht, waardoor hij een uniek perspectief kan bieden als hij de interne structuur van beide teams vergelijkt: "Het grote verschil dat ik (tussen McLaren en Ferrari) heb gevonden is dat mijn vorige team (Ferrari) een aanzienlijk groter aantal medewerkers tot haar beschikking heeft. Ook de infrastructuur is stukken groter. Hier zijn wij hard aan het werken. Er zijn bij McLaren momenteel veel investeringen gaande om de infrastructuur en het aantal werknemers te vergroten", concludeert Stella hoopvol.