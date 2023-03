Vasseur wil vetorecht nog niet inzetten: "Betekent niet dat ik namens Ferrari stem"

Het team van Ferrari heeft al een eeuwigheid een bijzondere positie in de sport. De Italiaanse renstal beschikt immers als enige team over een vetorecht waardoor ze bepaalde regels kunnen tegenhouden. Het lijkt er echter niet op dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren, teambaas Frédéric Vasseur ziet daar geen reden toe.

Ferrari is één van de belangrijkste renstallen van de koningsklasse van de autosport. Het is voor de sport dan ook belangrijk om Ferrari binnenboord te houden en sinds de jaren '80 beschikt men over een vetorecht. Door dit opvallende recht kan het team in theorie belangrijke beslissingen tegenhouden, het is immers alweer geruime tijd geleden dat ze dit vetorecht hebben ingezet.

Het lijkt erop dat Ferrari voorlopig geen gebruik gaat maken van het vetorecht. Teambaas Frédéric Vasseur zit nu in de F1 Commission en geeft tegenover de internationale media aan dat hij er geen reden toe ziet: "Als verantwoordelijke van de F1 Commission in het World Motor Sport Council, betekent dit niet dat ik namens Ferrari stem. Ik stem namens alle teams, dat is glashelder. Als je het hebt over de kracht van het vetorecht, ik denk niet dat Ferrari dit ooit op dit niveau heeft gebruikt. Ook al zijn we het niet altijd eens met de anderen en vechten we onderling."