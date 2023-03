Alonso respectvol na gevecht met oude rivaal: ''Lewis kan zijn talent gebruiken''

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso toonde na de Grand Prix van Bahrein veel respect naar Lewis Hamilton. De twee ervaren kemphanen vochten achter de Red Bulls en Ferrari's om P5 en zorgden samen voor een interessant duel op het Bahrein International Circuit. Uiteindelijk kwam de Spanjaard, in dienst van Aston Martin, als winnaar uit de bus zonder schade en schande met zijn oude rivaal.



"Ik had vaart bij het uitkomen van de bocht", begon de kampioen van 2005 en 2006. ''Ik zette de aanval in en gelukkig deed Lewis de deur niet dicht, anders had ik zijn achtervleugel geraakt.''



Alonso prees de manier hoe Hamilton probeerde zijn voormalig McLaren-teamgenoot in 2007 achter zich te houden. ''Of je doet het zoals Lewis en sluit de deur niet, of zoals Carlos Sainz, je sluit de deur met als gevolg dat je een slechte exit hebt uit de bocht."

Het duel met de Mercedes-coureur gaf een twinkeling in zijn ogen, ook natuurlijk vanwege de goede afloop, in tegenstelling tot 2022 op Spa-Franchorchamps. "Het was geweldig, veel respect tussen ons", zei hij. "Het is nooit hetzelfde als je vecht tegen Lewis, een van de legendes van onze sport, en je weet dat hij iets onverwachts kan doen en zijn talent kan gebruiken.''



De Aston Martin-coureur liet merken dat hij een uit een ander vaatje moest tappen om Hamilton te passeren.''Hij pakte terug in bocht 4, ik reed voor hem, maar daar slaagde hij erin me te passeren. Dat was een beetje een verrassing en ik vond het niet leuk, dus ik probeerde het op een andere plaats en het werkte.''

''En ik had meer snelheid, dus ik kon wegrijden", concludeerde Alonso, die uiteindelijk na het passeren van Sainz en het uitvallen van Charles Leclerc op het podium mocht staan naast winnaar Max Verstappen en Sergio Pérez.