Brundle zag problemen bij Red Bull: "Max was aan het cruisen"

Het team van Red Bull Racing heerste tijdens de seizoensopener in Bahrein. Max Verstappen en Sergio Perez kwamen als eerste en tweede over de finish. Niet alles verliep echter naar wens bij het team, Martin Brundle zag dat er problemen waren bij het team. De Brit denkt dat de voorsprong van Verstappen nog veel groter kon zijn.

Verstappen en Perez kwamen met een grote voorsprong op de concurrentie over de finishlijn. De twee Red Bull-coureurs waren een klasse apart en dat baarde de concurrentie zorgen. Toch ging niet alles naar wens bij de Oostenrijkse renstal, Verstappen meldde zich tijdens de race bijvoorbeeld op de boordradio met klachten over problemen met de wagen.

Cruisen

De Nederlander bleef echter gewoon doorrijden. Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle laat in zijn column weten dat er bij beide Red Bulls problemen waren aan de versnellingsbak. Brundle is duidelijk in zijn column: "Hoe je dit ook bekijkt, Max was aan het cruisen. Het is niet lastig om te bedenken dat hij makkelijk tien seconden sneller had kunnen gaan, als het niet veel meer is."

Lagere motorstand

Brundle denkt dat ook te weten wat er aan de hand was bij de Oostenrijkse renstal. De co-commentator van Sky Sports is daar best stellig over: "Ik ben er haast zeker van dat Red Bull de motor op een lage stand had staan om de high power te sparen voor een andere dag. Verstappen had de race op elke mogelijke manier kunnen winnen, welke strategie men ook had gekozen. Ze deden iets wat de andere teams niet konden evenaren, ze kozen voor de strategie van soft-soft-hard."