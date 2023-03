Vasseur begrijpt niets van uitvalbeurt Leclerc: "Probleem nooit zien aankomen"

Charles Leclerc leek afgelopen weekend in Bahrein de eer te gaan redden voor het team van Ferrari. De Monegask reed achter de Red Bulls op de derde plaats, maar viel uit met motorproblemen. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk. Ook teambaas Frédéric Vasseur begrijpt er niets van.

Ferrari leek in de kwalificatie de degens te kunnen kruisen met de favorieten van Red Bull Racing. In de race was Red Bull echter veel sneller en leek Leclerc the best of the rest te worden. De Monegask moest zijn wagen naast de baan parkeren nadat zijn krachtbron het ineens begaf, de verbazing was af te lezen van de gezichten van Leclerc en de Ferrari-werknemers.

Probleempje

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wist na afloop van de race ook niet wat er aan de hand was met de wagen van Leclerc. De Fransman geeft eerlijk toe dat er vlak voor de race nog een paar onderdelen waren vervangen bij de wagen van Leclerc. In gesprek met de internationale media spreekt Vasseur zich uit: "We weten nog niet wat er precies is gebeurd. Voor de race was er een klein probleempje en we hebben wat componenten gewisseld."

Niet zien aankomen

Ondanks het wisselen van de motoronderdelen, viel Leclerc dus toch uit. Voor Vasseur zorgde het alleen maar voor meer vraagtekens: "We gaan het onderzoeken, maar het is nog te vroeg om een goed antwoord te geven. We hadden dit probleem nooit zien aankomen, want het is de eerste keer dat dit voorbij komt. Met drie teams en zesduizend kilometer voor de motoren hebben we dit niet zien aankomen tijdens de testdagen."