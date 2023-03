Hamilton: "We waren 'mijlenver' van podium, maar ik moet positief blijven"

Vooraf aan de start van het Formule 1-seizoen van 2023 leek het team van Mercedes haar verwachtingen flink te temperen. De Duitse renstal leek onzeker in hoeverre er een kans was om voor het podium te vechten. Na een uiteindelijke vijfde en zevende eindplaats, wordt er binnen het team over een nieuwe ontwikkelingsrichting geroepen. Ongeacht welk pad Mercedes zal gaan bewandelen geeft diens coureur Lewis Hamilton aan dat hij zijn team in deze moeilijke tijden moet en zal blijven ondersteunen.

De start van de Bahrein Grand Prix begon goed voor Mercedes. Beide coureurs pakten in de eerste ronde ten koste van een opstartende Fernando Alonso een gratis plaatsje. De W14-auto van het team leek redelijk met haar banden overweg te kunnen. Halverwege de race bleek echter dat concurrent Aston Martin een nóg betere bandenmanagement in haar AMR23-bolide had. Het onderlinge verschil betekende uiteindelijk dat Alonso beide verloren posities weer van de Mercedes-coureurs kon terugkrijgen.

Terwijl Alonso op het podium wist te belanden, eindigden Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell op een enigszins tegenvallende vijfde en zevende plaats. Reflecterend op de eerste race van 2023 wordt Hamilton gevraagd of hij ‘bezorgd’ is over de positie waarin zijn team zich momenteel in verkeert:

"Bezorgd is niet het juiste woord. Hier kan ik niks over zeggen, dus dit zal ik ook niet doen. We moeten gewoon hard blijven werken. We weten dat we niet op de positie staan dat wij als doelstelling hebben, en we weten dat dit niet de juiste auto is. Ik moet positief proberen te blijven, m’n hoofd omhoog houden en het team te blijven pushen. Ik zal m’n uiterste best doen om een positief licht voor hen te zijn en om zoveel mogelijk punten te scoren."

Tijdens de voorbereidingen op de Grand Prix van afgelopen zondag liet Hamilton al tegen zijn strategische afdeling weten dat ze wat betreft bandenslijtage met tegenvallende resultaten rekening moesten houden: "Toen we vanochtend de strategie aan het bespreken waren, zei ik al tegen de jongens dat het (de banden) niet zover zou gaan als waar zij rekening mee hielden. En dat klopte uiteindelijk. We waren vandaag mijlenver van het podium vandaan."

De zevenvoudig wereldkampioen meent dat de W14 op dit moment te weinig downforce heeft. "We hebben nog flink wat werk aan de winkel. We moeten die downforce aan de auto zien toe te voegen. Daar zal de grote tijdswinst vandaan komen. Zodra dat gebeurt, dan kunnen we het tempo oppakken", sluit Hamilton af.