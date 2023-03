Russell maakt zich zorgen: "Gok dat Red Bull alle races gaat winnen"

Red Bull Racing liet in Bahrein zien dat ze nog steeds de te kloppen renstal zijn. De Oostenrijkse renstal schreef met Max Verstappen en Sergio Perez een ijzersterke 1-2 op zijn naam. De concurrentie schrok zich een hoedje en ook George Russell baalt. De Brit denkt dat Red Bull alle races in 2023 gaat winnen.

Red Bull werd voorafgaand het Bahreinse Grand Prix weekend al gezien als de gedoodverfde favoriet, maar niemand had deze suprematie verwacht. Verstappen schreef de race met twee vingers in zijn neus op zijn naam en Sergio Perez kwam ver voor de nummer drie over de finishlijn. Red Bull lijkt zich dan ook voor te kunnen bereiden op een nieuw dominant seizoen.

Mercedes-coureur George Russell kwam op een teleurstellende zevende plaats over de finish en hij schrok van de prestatie van Red Bull. De Brit deelt zijn mening met Motorsport.com: "Red Bull heeft het kampioenschap al binnen. Ik verwacht dat helemaal niemand meer met ze gaat strijden, mijn gok is dat ze dit jaar alle Grands Prix gaan winnen. Dat denk ik echt. Met hun snelheid zie ik echt helemaal niemand meer in de buurt van hen komen."