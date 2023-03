Marko trots op Red Bull: "Allebei de coureurs zijn sterker geworden"

Max Verstappen en Sergio Perez bezorgden Red Bull Racing vandaag een 1-2tje in Bahrein. De Oostenrijkse renstal begon het seizoen daarmee op een ijzersterke manier. Het zorgt voor veel vreugde binnen het team, ook teamadviseur Helmut Marko was trots en hij deelde de bedankjes uit naar de teampartners.

Verstappen kende een zeer simpele Grand Prix in Bahrein. De Nederlander behield zijn leidende positie bij de start en reed daar op vrij eenvoudige wijze weg bij de rest van het veld. Na een mindere start werkte Perez zich daarna weer naar voren en sloeg hij tevens een enorm gat ten opzichte van zijn achtervolgers.

Sterker geworden

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop een zeer trots man. De Oostenrijker had genoten en zag dat zijn team een extra stap had gezet ten opzichte van vorig jaar. In gesprek met Servus TV is Marko er nogal duidelijk over: "We hebben een zeer sterke auto en we hebben ons echt evolutionair verbeterd ten opzichte van het vorige seizoen. Daarnaast zijn allebei onze coureurs ook nog eens sterker geworden."

Marko deelt daarnaast ook veel complimentjes uit. De ervaren Oostenrijker zag dat de door Honda geprepareerde motor deed wat hij moest doen en ook Perez kan een complimentje verwachten: "Checo kwam wat minder bezweet uit de auto, hij kreeg ook niet te maken met heel erg veel tegenstand. Het is heel erg knap hoe ze de banden onder controle wisten te houden zonder dat ze daarmee tijd verloren. Voor ons is dit een grote kans, ook vanwege de supermotor van Honda."