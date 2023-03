Verstappen mocht niet pushen: "Toen werd mijn engineer boos"

Max Verstappen schreef vandaag de eerste Grand Prix van het jaar op zijn naam. De Nederlandse regerend wereldkampioen ging er in Bahrein op simpele wijze met de zege vandoor. De vreugde bij Red Bull was groot en Verstappen had in de race zelfs nog de tijd om zijn engineer boos te maken.

De Grand Prix van Bahrein leek op voorhand een spannende race te gaan worden. Verstappen zorgde echter voor een ander verhaal er reed vrijwel de gehele wedstrijd aan de leiding, de Red Bull RB19 bleek een zeer snelle wagen. Verstappens teamgenoot Sergio Perez maakte het feestje compleet met de tweede plaats op het Bahrain International Circuit.

Boze engineer

Verstappen moest in Bahrein zelfs nog eventjes inhouden, hij wilde zelf namelijk nog wel eventjes gaan pushen. De vrolijke Red Bull-coureur legde de zaak uit bij Viaplay: "Ik heb hem na de eerste stint eigenlijk gewoon naar huis gereden. Ik had natuurlijk nogal een groot gat geslagen en we hoefden daarna niet echt te pushen. Elke keer als ik een beetje wilde aanzetten werd mijn engineer boos! Dat zegt wel genoeg over de dag van vandaag."

2022

Verstappen begint het seizoen door de zege in Bahrein met een hoogtepunt. De Nederlander leek vorig seizoen ook te kunnen winnen, maar toen viel hij uit door motorische problemen. Anno 2023 is alles anders en dat stemt Verstappen dan ook tevreden: "Ik ben daar natuurlijk heel erg blij mee. Het is echt een top begin van ons seizoen en het is ook een heel erg anders begin dan we vorig jaar hadden."