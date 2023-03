Hamilton ziet groot gat: "Red Bull seconde per rondje sneller"

Lewis Hamilton wil dit seizoen sportieve revanche nemen na een tegenvallend 2022, maar vooralsnog lijkt het erop dat het nog niet geheel wil lukken. Tijdens de eerste twee vrije trainingen in Bahrein kwam Hamilton namelijk niet veel verder dan de tiende en de achtste tijd. Na afloop is hij realistisch.

Mercedes leek tijdens de testweek van vorige week de derde renstal te zou, al was het de verwachting dat het wel close zou zijn met Aston Martin. Op de vrijdag in Bahrein werd duidelijk dat de Aston Martins in ieder geval sneller zijn, ook Ferrari en zeker Red Bull Racing waren veel sneller in de eerste sessies van het jaar.

Gat

Hamilton was na afloop dan ook een realistische man. De Britse zevenvoudig wereldkampioen baalde als een stekker, maar hij wil niet opgeven. Bij de internationale media spreekt hij zich uit: "We zijn erachter gekomen dat we ver achter liggen. We wisten dat al na afloop van de testweek, maar het is wel een groot gat. Ik probeer alles te doen wat ik kan, maar het is wat het is. We gaan het proberen op te lossen."

Red Bull

Hamilton heeft het gevoel dat Mercedes momenteel in zowel de longruns als de korte runs langzamer is dan de concurrentie. De zevenvoudig wereldkampioen is daar eerlijk over na afloop van de trainingen: "We zijn langzamer in zowel de lows als de highs. Red Bull was in de long runs een seconde per rondje sneller. Ik denk dat we tijdens de longruns best dichtbij Ferrari zitten. Het lijkt erop dat de Astons tweede zijn en wij tussen de derde en vierde plek inhangen. We zijn dus ongeveer op het niveau van vorig jaar, misschien zelfs langzamer."