Alonso blijft rustig na topdag: "Focus ligt nog niet op rondetijden"

Fernando Alonso was de grote verrassing van de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Spaanse Aston Martin-coureur liet weer eens zien dat hij het kunstje nog lang niet verleerd is en reed de snelste tijd in VT2. Alonso zelf blijft rustig en het als een stap in de juiste richting.

Voorafgaand de eerste twee vrije trainingen in Bahrein was het al duidelijk dat Alonso en Aston Martin rap zouden zijn. Tijdens de driedaagse testweek was het Britse team immers al zeer snel. Men verwachtte dat Aston Martin op het niveau van Mercedes zou zitten, maar tijdens de eerste twee vrije trainingen leek het erop dat Aston Martin zich kon meten aan Red Bull Racing.

Alonso was zeer in zijn nopjes met de eerste twee vrije trainingen in Bahrein. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wilde echter niet te vroeg juichen. In gesprek met het Britse Sky Sports deelt hij zijn bevindingen: "Het is een nieuwe stap in de juiste richting. De auto voelt nog steeds goed, maar we moeten het maar gewoon gaan afwachten. Momenteel ligt de focus nog niet heel erg op rondetijden. We moeten een paar dingetjes gaan verbeteren op het gebied van de set-up, maar het is allemaal nog in een vroeg stadium."