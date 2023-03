Wat viel erop tijdens de eerste twee vrije trainingen in Bahrein?

Vandaag werden de eerste twee vrije trainingen van het seizoen afgewerkt op het Bahrain International Circuit in Sakhir. In de eerste twee sessies viel er zeer veel op. Het zorgde dan ook voor veel nieuwe inzichten en mogelijke nieuwe verwachtingen voor de komende Grand Prix. GPToday.net zet de opvallendste momenten op een rij.

Tijdens de testdagen in Bahrein werd al duidelijk dat het team van Aston Martin nog wel eens verrassend uit de hoek kon komen. Men dacht dat Aston Martin op het niveau van Mercedes zou zitten, maar uit de eerste twee vrije trainingen bleek dat het Britse team misschien wel op het niveau van Red Bull Racing zit. Fernando Alonso was in de tweede vrije training de snelste en kon in zijn longruns Max Verstappen aardig bijhouden.

Stroll

Alonso's teamgenoot Lance Stroll kwam ook weer in actie tijdens de vrije trainingen op de vrijdag. Het waren de eerste rondjes van Stroll in de nieuwe AMR23 aangezien hij de testweek moest missen door een polsbreuk. Tegen ieders verwachting in, kroop hij vandaag toch achter het stuur van de wagen. Maar het is nog maar de vraag of hij de rest van het weekend kan rijden. Na afloop van de training kon hij niet zelfstandig uit de auto kruipen, hij lijkt niet te kunnen voldoen aan de verplichte zeven seconden waarin hij de auto moet verlaten.

Verstappen

Red Bull Racing en Max Verstappen begonnen aan het weekend als de gedoodverfde favorieten voor zowel de zege als de wereldtitel. Tussen de twee vrije trainingen door liet Helmut Marko al doorschemeren dat er iets aan de hand was met de RB19 van Verstappen, tijdens VT2 klaagde Verstappen tevens over de boordradio. Toch lijkt het erop dat Red Bull en Verstappen gewoon mee kunnen strijden om de zeges, wel hebben ze in Aston Martin een nieuwe concurrent gevonden.

De Vries

Nyck de Vries is dit jaar de tweede Nederlander in de Formule 1 en ook qua pace lijkt hij de tweede Nederlander te zijn. De AlphaTauri-coureur kende een zeer lastige eerste dag in Bahrein. De coureur uit Friesland was in de tweede vrije training slechts de nummer 19 en was daarmee slechts nipt langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull moet dus flink aan de bak, anders kan het nog wel eens een lastig weekend gaan worden.