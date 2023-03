Marko ziet problemen bij Verstappen: "Kunnen dat nog niet verklaren"

Max Verstappen reed zojuist de derde tijd in de eerste vrije training op het circuit van Bahrein. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was net iets langzamer dan zijn teamgenoot Sergio Perez en Fernando Alonso. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko kwam dit door een opvallend probleem.

Verstappens eerste vrije training van het jaar leek compleet foutloos te verlopen. De Nederlandse regerend wereldkampioen reed de nodige rondjes, maakte geen foutjes en reed gewoon goede rondetijden. Verstappen bleek na afloop van de eerste vrije training op het Bahrain International Circuit in Sakhir toch wat probleempjes te hebben met zijn gloednieuwe RB19.

Red Bull-adviseur Helmut Marko laat namelijk weten dat er iets niet in orde was met de wagen van Verstappen. De Oostenrijkse adviseur maakt zich geen zorgen en spreekt zich uit bij het Duitse Sky Sports: "In het geval van Max was er sprake van een opvallende verandering in het gedrag van de auto. We kunnen dat op het moment nog niet verklaren. De temperaturen zijn nu iets ander, maar we moeten uitzoeken wat er aan de hand is en waarom de auto zich anders gedraagt dan tijdens de wintertest."