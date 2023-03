Alonso blijft rustig "Podiumfinish niet ons doel"

Het team van Aston Martin oogde tijdens de driedaagse wintertest van vorige week zeer sterk. De Britse renstal kreeg veel lovende reacties en het is de algehele verwachting dat ze een stap hebben gezet. Fernando Alonso is blij met zijn nieuwe wagen, maar hij mikt in Bahrein niet op een podiumplek.

Alonso staat aan de vooravond van zijn eerste Grand Prix voor het team van Aston Martin. De Spaanse veteraan kwam in de winter over van Alpine en hij barst meteen van de ambitie. Tijdens de wintertest van vorige week oogde Alonso gedreven en reed hij tevens een aantal zeer veelbelovende rondjes. De concurrentie bekijkt de prestaties van Aston Martin dan ook met argusogen.

Doel

Alonso zelf blijft gewoon met beide benen op de grond staan. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen loopt niet te hard van stapel. Alonso aast op een realistisch doel en wordt geciteerd door Motorsportweek: "We gaan ons best doen in de race van dit weekend. Om eerlijk te zijn, een podiumfinish is geen doel van ons. Ik denk dat dingen over de auto moeten blijven leren. We hebben maar tweeënhalve dag getest met een compleet nieuwe auto."

Stap

Alonso wijst vooral op het feit dat de topteams vorig jaar oppermachtig waren. Hij denkt dan ook dat deze stap haast te groot is voor hem: "De drie topteams waren vorig seizoen in een compleet andere competitie, ze lapten soms zelfs het vierde team. Je had maar zeven auto's in dezelfde ronde. We kunnen die stap niet zetten in slechts één winter. Ik denk dat we heel erg blij zijn met deze auto. Ik denk wel dat we met beide benen op de grond moeten blijven staan en dat we goed moeten blijven werken."