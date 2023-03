Verstappen tempert verwachtingen: "Grote bedreiging voor onszelf"

Max Verstappen en Red Bull Racing beginnen dit weekend het Formule 1-seizoen als de grote favorieten. Verstappen kende een sterke testweek in Bahrein en hij wordt dan ook gezien als de grote titelfavoriet. Verstappen zelf houdt het hoofd koel en weet dat Red Bull zichzelf in de vingers kan gaan snijden.

Red Bull Racing en Verstappen waren vorig seizoen ijzersterk in de Formule 1. Verstappen werd met overmacht wereldkampioen en gaat dit seizoen op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij. De driedaagse testweek van vorige week hebben ervoor gezorgd dat men veel verwacht van Red Bull. De Oostenrijkse renstal was snel en oogde daarnaast ook zeer betrouwbaar.

Verbeteringen

Max Verstappen wil echter niet te vroeg juichen. De Nederlandse regerend wereldkampioen denkt dat er genoeg verbeteringen zijn doorgevoerd. In gesprek met de internationale media in Bahrein geeft hij aan waar de wagen is verbeterd ten opzichte van vorig jaar: "Op alle vlakken. Je werkt daar als team naar toe. Je zoekt daar een balans, zeker nadat iedereen wat performance verloor door de nieuwe regels over de vloer. Je probeert die performance dan weer terug te winnen en dat is goed gelukt."

Grote bedreiging

Verstappen weet ook van welke andere coureurs en teams hij veel concurrentie kan verwachten. Toch wijst de Nederlander ook naar zijn eigen werkgever: "De concurrenten zijn natuurlijk de teams die dicht bij ons staan. We zijn zelf echter ook een grote bedreiging voor onszelf. We moeten overal bovenop blijven zitten en we mogen geen fouten maken. Natuurlijk maakt iedereen fouten, het gaat erom dat je die als team beperkt."