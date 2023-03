Susie Wolff verkozen tot algemeen directeur van F1 Academy

In haar missie om in de toekomst een vrouwelijke coureur op de grid van de Formule 1 te krijgen, heeft de organisatie achter de koningsklasse recentelijk de Formule 1 Academy in het leven gebracht. Inmiddels is bekend geworden dat Susie Wolff de volledig vrouwelijke raceklasse richting succes zal begeleiden.

In navolging van de financiële moeilijkheden waarin de W-series verkeert, heeft de Formule 1 besloten in haar missie om een vrouwelijke Formule 1-coureur te vinden dat het een alternatieve raceklasse op gaat richten. Met de F1 Academy hoopt de achterliggende organisatie van de koningsklasse dat deze nieuwe categorie een passende opstapplaats aan vrouwelijke aspirant Formule 1-coureurs zal geven.

Susie Wolff, de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff, laat via social media weten zeer uit te kijken naar haar nieuwe baan:

"De F1 Academy biedt een kans om echte veranderingen binnen onze industrie teweeg te brengen. Door middel van het plaatsen van de best mogelijke structuur hopen we vrouwelijk talent te kunnen vinden en ondersteunen, zowel op als naast de baan."

"Ik geloof dat de F1 Academy naast het racen nog meer kan representeren. Het kan vrouwen over de gehele wereld inspireren om hun dromen te volgen en dat er met talent, passie en vastberadenheid er geen grenzen zijn in wat ze kunnen realiseren. Er is veel werk aan de winkel, maar er is een vastberadenheid om dit goed te doen. Ik wil Stefano (Domenicali, CEO F1) bedanken dat hij mij zo’n rol toevertrouwt."