Brundle ziet sterk Red Bull Racing: "Auto zag er enorm betrouwbaar uit"

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen week een ijzersterke testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Oostenrijkse renstal reed veel rondjes, oogde snel en de nieuwe wagen zag er betrouwbaar uit. Martin Brundle is dan ook van mening dat het lastig wordt om Red Bull te verslaan.

Red Bull werd vorig seizoen met overmacht wereldkampioen en constructeurskampioen. De Oostenrijkers willen gaan jagen op titelprolongatie en men zette een eerste stap in die richting tijdens de drie testdagen. Red Bull kende nauwelijks problemen en noteerde op de laatste testdag de snelste tijd van de week met Sergio Perez.

Budgetcapstraf

Ook oud-coureur en huidige commentator Martin Brundle is onder de indruk van Red Bull Racing. De Britse commentator is daar duidelijk over in gesprek met zijn werkgever Sky Sports. Brundle: "Ze zien er goed uit. Ze hebben die straf voor het overschrijden van de budgetcap en daardoor zijn ze wat geremd in hun aerodynamische werk. Ik denk dat als ze een fantastische auto hebben, ze het een beetje moeten aanpassen en dat hebben ze geen problemen. Het zal maar weinig impact hebben."

Newey

Red Bull lijkt dus een goede auto te hebben, de RB19 zag er snel uit op het circuit van Sakhir. Brundle zag dan ook dat alles in orde was bij de regerend constructeurskampioen: "Momenteel is het gevoel bij Red Bull goed. De auto zag er echt enorm betrouwbaar uit. Verstappen krijgt steeds meer ervaring, hij wordt relaxter en hij heeft alle zaakjes op orde. Ze hebben zoveel talent en als je ook nog Adrian Newey hebt, dan wordt het lastig om ze te verslaan."