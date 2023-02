Aston Martin geeft Drugovich de kans als Stroll niet kan rijden

Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid over de fitheid van Lance Stroll. De Canadese Aston Martin-coureur raakte geblesseerd tijdens een trainingsongeval op de fiets in Spanje. Stroll ontbrak afgelopen dagen tijdens de testweek in Bahrein en werd daar vervangen door Felipe Drugovich. Aston Martin komt nu met meer duidelijkheid.

Aston Martin kwam vanmiddag met een opvallend statement naar buiten over de situatie. In een kort bericht op sociale media laat de Britse renstal weten dat ze Stroll nog altijd de kans willen bieden om aankomend weekend te racen in Bahrein. Aston Martin laat weten dat als Stroll toch niet kan rijden, men Drugovich in de auto zal zetten. Over de ernst van de blessure van Stroll heeft men nog niets bekend gemaakt.

An update on our driver line-up for the #BahrainGP.



The team will continue to give Lance every chance to race, pending recovery from his injury. Should he not be fit to compete, then Felipe will drive the AMR23 alongside Fernando. pic.twitter.com/G0gtPt0tAh