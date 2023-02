Domenicali erkent belang aanwezigheid Verstappen: "Status groeit voortdurend"

Max Verstappen presteerde afgelopen dagen zeer solide in de testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won in de afgelopen twee seizoenen het wereldkampioenschap en kan dit jaar zijn derde titel gaan pakken. Stefano Domenicali erkent het belang van Verstappen in de sport.

Verstappen heeft de Formule 1 in Nederland doen opleven. De regerend wereldkampioen trekt veel fans naar de sport en dat is ook nog eens goed voor de Formule 1 zelf. De kijkcijfers van de koningsklasse van de autosport zijn in de afgelopen jaren flink gegroeid en Nederlander is qua social media gebruik zelfs de derde markt van de sport.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali ziet ook dat Verstappen veel naar de sport brengt. De Italiaan steekt dat dan ook niet onder stoelen of banken. In gesprek met de Nederlandse krant De Telegraaf is hij duidelijk: "Max is een ongelooflijke coureur, hij heeft een grote rol gespeeld bij het aantrekken van nieuwe fans over de hele wereld. We zien allemaal de enorme aantal oranje-shirts en petjes van Max. Je ziet dat overal waar we racen. Het laat zien dat zijn status voortdurend groeit in de Formule 1 en dat zal zeker zo blijven doorgaan."