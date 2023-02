Verstappen moest afvallen: "Het is een beetje jezelf pijnigen"

Max Verstappen draaide deze week zijn eerste rondjes in de nieuwe RB19 tijdens de testweek in Bahrein. Verstappen kwam vandaag niet in actie en bekeek de rondjes van zijn teamgenoot Sergio Perez uit de pitlane. Eigenlijk had Verstappen zijn zwaarste taak er al op zitten, hij moest namelijk veel afvallen.

Tijdens de launch van de RB19 in de Amerikaanse metropool New York viel het al op dat Verstappen een smaller gezicht had dan voorheen. De regerend wereldkampioen leek topfit te zijn voor de start van het seizoen en hij voltooide de testdagen in Bahrein dan ook zonder problemen. Vandaag hoefde hij niet te rijden en sprak hij met de internationale media.

Winter

Daar verklapte Verstappen dat hij in de afgelopen weken nogal wat gewicht moest verliezen. De Nederlander was te zwaar en deelde dat met de internationale media: "In de winter was ik wel wat aangekomen. Ik vind het echter ook leuk om dat er dan weer af te trainen. Heel erg veel mensen zeggen dat ik er lichter uit zie dan voorheen, maar qua gewicht is het gewoon hetzelfde. Ik vind het lastig om dat uit te leggen, misschien komt het door mijn leeftijd."

Pijnigen

Verstappen geeft aan dat hij elke dag plaatsneemt op de weegschaal en dat hij dus precies weet hoeveel hij weegt. Afvallen is voor hem dan ook geen grote uitdaging: "Ik vind dat afvallen eigenlijk wel leuk. Het is namelijk een beetje jezelf pijnigen. Voor mijn gevoel zit je voor het gehele seizoen onder je gewicht en dan heb je een maand de tijd om een beetje te genieten van het eten en het drinken. Dan doe ik dat ook."