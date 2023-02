Marko wil niets weten van verhalen over Red Bull-stoeltje De Vries

Nyck de Vries rijdt dit seizoen voor het team van AlphaTauri in de Formule 1. De Nederlander rijdt voor het zusterteam van Red Bull Racing en wordt nu al in verband gebracht met een stoeltje bij het topteam. Helmut Marko moet hiervan niets weten en wijst onder andere naar het contract van Sergio Perez.

De Vries maakt tijdens de testdagen in Bahrein een stabiele indruk bij AlphaTauri. De Nederlander debuteerde vorig seizoen bij Williams als invaller in de Italiaanse Grand Prix. Sindsdien is hij zeer gewild en mag hij bij AlphaTauri zijn kunsten aan de rest van de wereld gaan tonen.

Bij Red Bull Racing staat Sergio Perez volgend seizoen ook nog gewoon onder contract. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan de internationale media weten dat hij niets moet hebben over speculatie over De Vries: "We hebben met Checo iemand die voor het derde jaar op rij naast Max rijdt. Hij is niet gebroken en hij wordt nog beter. Waarom zouden we nu dan naar de toekomst gaan kijken? We hebben niet alleen Nyck, we hebben ook nog andere jonge talenten in onze poule. Dat is nu echter nog niet aan de orde."