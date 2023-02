Hint Aston Martin met planning voor laatste testdag naar afwezigheid Stroll bij Bahrain GP ?

Terwijl Fernando Alonso de gehele vrijdag druk bezig is om de AMR23-auto van Aston Martin in de rondte te rijden, kondigt zijn team de planning aan voor de laatste testdag: Alonso sluit de wintertest af door het middagdeel voor rekening te nemen, terwijl reservecoureur Felipe Drugovich opgeroepen wordt om de zaterdagochtend af te werken.

Het nieuws dat Drugovich een extra dagdeel krijgt om in de AMR23-wagen plaats te nemen, is volgens vele stemmen een signaal dat de Braziliaan fulltime coureur Lance Stroll volgende week bij de Grand Prix van Bahrain zal gaan vervangen. Eerder deze week bracht de Britse renstal naar buiten dat Stroll een fietsongeluk in Spanje zou hebben gehad.

Over de precieze conditie van de Canadees werd weinig naar buiten gebracht, totdat er geruchten opdoken dat Stroll bij het fietsincident beide polsen zou hebben gebroken. Het verhaal werd vooralsnog niet door Aston Martin bevestigd, toch lijkt het gerucht volgens vele stemmen rondom de Formule 1-paddock nu enigszins bevestigd te worden, aangezien Drugovich opnieuw door het team is opgeroepen om een extra dagdeel in de AMR23-auto te rijden.

Of Stroll daadwerkelijk niet in staat is om volgende week de eerste Grand Prix van het jaar te verrijden, blijft het nog wachten op officieel nieuws vanuit Aston Martin. Mocht Drugovich de aangewezen man zijn om aan de Grand Prix van Bahrain deel te nemen, dan zal de Braziliaan in ieder geval al wat kilometers aan voorbereiding hebben gehad.