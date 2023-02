Russell: Om volgende week met Red Bull om overwinning te vechten 'niet realistisch'

Het Formule 1-team van Mercedes wil zich in 2023 weer op gelijke hoogte met concurrenten Red Bull en Ferrari zijn. Tot nu toe is de Duitse renstal tevreden over de gemaakte voortgang tijdens de wintertestdagen. Diens coureur George Russell tempert echter de verwachtingen dat zijn team volgend weekend bij de eerste Grand Prix van het seizoen met Red Bull om de overwinning kan gaan vechten.

De wintertestdagen verlopen voor het Formule 1-team van Mercedes tot nu toe lekker. De Duitse renstal weet na drie dagdelen meer dan tweehonderd ronden over het Bahrain International Circuit te rijden, waardoor het veel kostbare data heeft verzameld om haar zwakheden te versterken.

Tegenover internationale media vergelijkt George Russell hoe de testsessies van dit jaar verlopen met die van 2022. "Het voelt alsof we echt een stap in de juiste richting hebben gemaakt", begint Russell. "Zoals we allemaal in deze sport beseffen, draait het niet alleen om gevoel – maar uiteindelijk om rondetijd."

"Als ik het met vorig jaar vergelijk, verloopt alles nu veel vloeiender. We hadden vorig jaar natuurlijk wat flinke problemen met het porpoising, waar we het antwoord niet op hadden om het op te lossen. We waren toen een beetje de weg kwijt – de karakteristieken van de auto klopten niet. Ik denk dat alles nu dus stukken beter verloopt. De betrouwbaarheid is heel sterk, waardoor we ons testprogramma kunnen afwerken. We moeten weliswaar nog wel bepaalde onderdelen van de auto verbeteren, maar over het algemeen zijn we waar we ongeveer hadden voorspeld te staan."

Toch beaamt Russell dat de W14-auto van Mercedes nog een aantal problemen onder de leden heeft, waaronder op het gebied van balans. "Het is geen geheim dat we een beetje moeite hebben om de auto in balans te brengen, vooral in het midden van bochten hebben we het moeilijk. Maar toch denk ik dat het (probleem) uiteindelijk makkelijker op te lossen is dan de problemen van vorig jaar. Dus ondanks dat ik weet dat het een obstakel is, denk ik dat je wel kan stellen dat het een goed probleem is om te hebben."

Afsluitend zegt Russell dat hij en zijn team ervoor waken om realistisch te blijven. De 25-jarige Brit denkt tijdens de eerste Grand Prix van 2023, die volgende week ook in Bahrein verreden wordt, niet met Red Bull om de overwinning te kunnen vechten. "Iedereen gaat altijd met een bepaald geloof het seizoen in. In elk punt van mijn carrière heb ik altijd de mindset gehad dat je een rationele kijk op de zaken moet houden wanneer je richting het circuit gaat."

"Uiteindelijk zullen we zeker een auto hebben die capabel is om dat gevecht aan te gaan. Het is denk ik vergezocht om te denken dat we volgende week in Bahrein al in die positie verkeren. Ze (Red Bull) ogen zeer sterk, lijken heel stabiel – de auto ziet er goed uit en Max (Verstappen is natuurlijk ontzettend goed bezig. Dus al met al denk ik dat het niet realistisch is."