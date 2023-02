Eerste testdag stemt Marko tevreden: "Max wordt nog altijd sneller"

Max Verstappen en het team van Red Bull Racing kijken terug op een zeer succesvolle en productieve eerste testdag in Bahrein. De Oostenrijkse renstal zette alleen Verstappen in en de Nederlander was direct snel en productief. Het zorgt voor enthousiasme bij teamadviseur Helmut Marko.

Alhoewel het tijdens de testdagen niet per se draait om snelle tijden, was de snelste tijd van Verstappen wel een goede opsteker voor Red Bull. Het team was al voor de start van de wintertest gebombardeerd tot topfavoriet en dat leek ze helemaal niets te doen. Haast stoïcijns reed Verstappen zijn rondjes en dat resulteerde in de meeste rondes van de dag.

Teamadviseur Helmut Marko is na afloop een tevreden man. De Oostenrijker denkt dat zijn team op de donderdag direct sterk voor de dag kwam. Marko zag geen problemen en sprak zich uit bij de internationale media: "We willen de titel winnen en we verkeren nu in een goede vorm. Ik verwacht echter wel dat het veld dichter bij elkaar zal zitten. Ferrari en Mercedes zullen onze concurrenten zijn. Wij geloven in Max, hij wordt nog altijd beter en sneller. Hij is nog beter geworden in het managen van zijn banden. We zijn zeer optimistisch over zijn titelkansen."