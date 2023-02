Volgens Wolff heeft W14-auto van Mercedes een goede balans: "Er is geen gestuiter"

Niet alleen het Formule 1-team van Red Bull lijkt 2023 goed te starten, ook concurrent Mercedes is goed bezig. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt de W14-bolide van de Duitse renstal 'een goede balans' te hebben, aangezien er tijdens de ochtendsessie van de wintertestdagen, waar diens coureur George Russell 69 keer in de rondte ging, er bijna geen porpoising op te merken was.

Mercedes zal 2023 willen gebruiken om stappen dichterbij te komen aan concurrenten Red Bull en Ferrari. Laatstgenoemden waren vorig jaar druk met elkaar in de weer wat betreft het titelgevecht, waarna Red Bull er uiteindelijk met de winst vandoor ging. Vooral tijdens de eerste seizoenshelft had het team van Mercedes flink last van porpoising, een aerodynamisch effect dat voor een hevig gestuiter zorgt.

Nu de wintertestdagen officieel onderweg zijn, laat Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dat tot nu toe alles netjes bij zijn team verloopt. Coureur George Russell liet weten ‘in grote lijnen tevreden’ met de auto te zijn, terwijl Wolff meent dat de W14-wagen van het Duitse automerk een juiste balans heeft gevonden.

"Het lijkt erop dat alles op de goede manier gebalanceerd is", begint Wolff. "Los van de grote hobbel aan het eind van het rechte stuk is er geen gestuiter, en dat is natuurlijk goed nieuws."

De Oostenrijkse teamleider is van mening dat Mercedes een ‘goed startpunt’ heeft gevonden. "We zijn veel data aan het verzamelen en we proberen veel verschillende dingen uit. Al met al is het een productieve eerste ochtend. We hebben nu een goede basis om vanuit te werken om zo de auto te optimaliseren. Dat staat nog op de takenlijst. Het gaat er nu vooral om of er enige gebieden zijn die voor problemen kunnen zorgen, zoals vorig jaar met het gestuiter."

Mercedes had vooral gedurende de eerste seizoenshelft last van het porpoise-fenomeen, een probleem dat tijdens de testdagen van 2022 al aan het licht kwam. Volgens Wolff detecteerde het team echter wel een 'beetje beweging in bocht twaalf', maar voegt meteen eraan toe dat het probleem 'niet in de buurt van vorig jaar komt.'

Russell reed tijdens de ochtendsessie 69 keer over het Bahrain International Circuit, voor de middagsessie springt teamgenoot Lewis Hamilton in de W14 om het takenpakket af te werken.