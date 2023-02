Red Bull-adviseur Marko in zijn nopjes met 'angstaanjagend' goede start F1-seizoen 2023

Het Formule 1-team van Red Bull kan bijna geen betere start van het jaar hebben gemaakt. Dat zijn de woorden van de Dr. Helmut Marko, de excentrieke adviseur van de Oostenrijkse renstal. Max Verstappen reed tijdens de ochtendsessie namelijk maar liefst 71 ronden zonder enig probleem tegen te komen, terwijl Red Bull haar RB19-auto al ver voor de start van de wintertestdagen klaar had staan.

2022 was een zeer sterk jaar voor het Formule 1-kamp van de energiedrankjesgigant. De renstal behaalde zeventien van de 22 overwinningen en domineerde hiermee zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap. Toch leek het team voor 2023 volgens velen een flinke hindernis op kunnen lopen, namelijk op het gebied van de ontwikkeling van de auto. Volgens Red Bull’s adviseur Dr. Helmut Marko loopt tot nu toe alles echter op rolletjes.

"We hebben een goed werkend pakket", vertelt Marko tegenover het Duitse raceplatform Auto, Motor und Sport. "Als we wél problemen waren tegengekomen, zouden de restricties (minder uren in windtunnel en simulator) ons harder hebben geraakt, dat is zeker."

Een flink aantal Formule 1-teams maakte ook dit jaar de beslissing om een aantal onderdelen van de auto niet van een verf of wrapping te voorzien, om op die manier zoveel mogelijk gewicht te besparen. De RB19-bolide bleef deze keuze echter grotendeels bespaart, wat zou betekenen dat de auto van Red Bull aan haar gewichtslimiet zit. Marko bevestigt: "We zitten aan de gewichtslimiet. Dat was een sterke prestatie van het team, als je bedenkt hoe ver we er vorig jaar overheen zaten."

Volgens Marko heeft het team een ongelofelijke prestatie neergezet door zo snel al de RB19-auto klaar te hebben: "Het is bijna beangstigend hoe vroeg we dit jaar met de nieuwe auto klaar waren en hoe soepel alles tot nu toe heeft gewerkt."