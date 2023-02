Verstappen begrijpt favorietenrol: "Dat is logisch"

Max Verstappen heeft vandaag het eerste hoofdstuk geschreven aan zijn nieuwe seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat er alles aan doen om zijn derde wereldtitel binnen te slepen. Verstappen weet dat alle ogen op hem zijn gericht en hij begrijpt dat men hem als de favoriet ziet.

Verstappen kende afgelopen jaar een zeer dominant seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander won een recordaantal Grands Prix en werd al in Japan wereldkampioen. De Red Bull bleek haast onverslaanbaar te zijn en Verstappen deelde zijn krachten met de rest van de wereld. Men ziet hem voor het aanstaande seizoen dan ook als de grote favoriet.

Verstappen begrijpt dat men hem ziet als de grote favoriet voor de wereldtitel. De Nederlandse regerend wereldkampioen blijft daar nogal rustig over in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports: "Dat is wel logisch. Het is echter niet vanzelfsprekend omdat je elk seizoen weer moet presteren op het hoogste niveau, het maakt dan niet uit wat je in het verleden hebt gedaan. Je moet het altijd maar weer laten zien. Maar, we hebben dit seizoen vanzelfsprekend wel weer veel vertrouwen."