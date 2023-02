Red Bull onthult wintertestschema: Verstappen neemt eerste dag voor rekening

Het Formule 1-team van Red Bull heeft zojuist haar planning voor de wintertestdagen van 2023 aangekondigd. Max Verstappen zal namens zijn team de wintertestdagen starten en krijgt de vrijdagmiddag toegewezen, terwijl teamgenoot Sergio Pérez de vrijdagochtend en de gehele zaterdag op zich zal nemen.

Donderdag 23 februari begint de driedaagse wintertest van de Formule 1. Op het Bahrain International Circuit, waar tevens de eerste Grand Prix van 2023 verreden zal worden, zullen alle teams aanlanden om haar bolides voor het aankomende seizoen uit te testen. In navolging van AlphaTauri en Williams heeft ook Red Bull Racing haar planning aan de wereld bekendgemaakt.

Max Verstappen zal namens zijn team de wintertest aftrappen. De tweevoudig wereldkampioen krijgt dan meteen alle tijd om de RB19-auto uit te testen, want de gehele donderdag staat op zijn naam geregistreerd. Toevoegend neemt de Nederlander ook op de vrijdagmiddag plaats in de auto, terwijl teamgenoot Sergio Pérez de vrijdagochtend en zaterdag de gehele dag zal gaan rijden.

Our #F1Testing line-up 📝 Max will drive the RB19 on Thursday and Friday afternoon, with Checo at the wheel on Friday morning and Saturday ⏱️ pic.twitter.com/cltdWDOyh5