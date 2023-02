Alonso: Aston Martin viert geen feest 'totdat er gewonnen wordt'

Fernando Alonso is inmiddels begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn Formule 1-carrière. Met de gewaagde overstap van Alpine naar Aston Martin signaleert Alonso dat hij gelooft in de kampioenschapspotentie van zijn nieuwe werkgever. Toch zal Aston Martin nog flink wat werk aan de winkel hebben om daadwerkelijk in die positie terecht te komen. Alonso meent dat de honger van zijn team om succesvol te worden zeer 'aantrekkelijk' is.

Fernando Alonso deed vorig jaar de Formule 1-wereld tot een schudden brengen met de aankondiging per 2023 voor Aston Martin te gaan rijden. Volgens velen een niet zo snuggere beslissing, aangezien Alpine in 2022 nog als vierde eindigde, terwijl zijn nieuwe werkgever Aston Martin genoegen moest nemen met een zevende eindstek. De tweevoudig wereldkampioen geeft aan dat één van de beweegredenen om naar het Britse team te verhuizen, is dat er een oncontroleerbare honger naar het winnen heerst.

Op de vraag hoe Aston Martin verschilt met andere teams waar Alonso in het verleden voor heeft gereden, antwoordt hij: "Tegenwoordig is de Formule 1 een beetje anders (dan vroeger). We hebben niet zoveel vrijheden meer om de auto in allerlei richtingen te ontwikkelen. Er gelden veel restricties wat betreft de regelgeving daarvan, met als resultaat dat creativiteit een minder benodigd aspect is, en dat het dus meer om de details gaat. Het gaat erom dat elk onderdeel van de auto door middel van hard werken van perfecte kwaliteit is", vertelt Alonso in een interview met Racefans.

"Een aantal die hebben hier nog gewerkt toen het team een andere naam droeg. (Force India of Racing Point) Iedereen hier is bescheiden, maar tegelijkertijd hongerig naar succes. Ze hebben misschien nog geen ervaring wat betreft het vechten om overwinningen of kampioenschappen, maar ze hebben vertrouwen in hun kunnen en ze weten dat ze dit uiteindelijk kunnen bereiken."

"Dat verschilt veel in vergelijking met een aantal teams waar ik voorheen bij heb gezeten. Die teams waren vroeger succesvol en zaten in een comfortabele positie. Die waren blij als ze bijvoorbeeld vierde, vijfde of zevende zouden eindigen. Als wij als zevende eindigen, dan wordt er niks gevierd. Hier wordt pas iets gevierd als we winnen. Die instelling is heel aantrekkelijk."

Ook Alonso maakt zich op voor de driedaagse wintertest in Bahrein. Teamgenoot Lance Stroll kan vanwege een fietsongeluk niet meedoen aan de testdagen, waardoor reservecoureur Felipe Drugovich zijn taken over zal nemen.