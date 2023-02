Verstappen geen fan van superlicentie-rekening: "Deze som geld is absurd"

Om te racen in de Formule 1 moeten de coureurs beschikken over een superlicentie. Coureurs kunnen dit papiertje verdienen door genoeg punten bij elkaar te rijden in andere klassen. Toch ontvangen ze niet direct een superlicentie, ze moeten zelf ook betalen. Max Verstappen is geen fan van deze regelgeving en hij hekelt het hoge bedrag.

Een superlicentie kost in principe 10.400 euro, maar daar komt nog een bedrag op per gescoord punt in het voorgaande seizoen. Voor debutanten Oscar Piastri en Logan Sargeant en herintreder Nico Hülkenberg betekent dit dus dat ze het basisbedrag moeten betalen. Regerend wereldkampioen Max Verstappen is veel meer kwijt, bij hem gaat hem om een bedrag van bijna een miljoen euro.

Verstappen zelf is dan ook geen fan van deze regelgeving. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vindt het een verkeerde regelgeving en hij wil dan ook het liefst verandering zien. In gesprek met het Duitse Motorsport-Total is hij er nogal duidelijk over: "Ik denk dat deze som geld echt absurd is. Ik denk dat het niet goed is dat wij zoveel geld hiervoor moeten gaan betalen. In geen enkele andere sport is zoiets soortgelijks het geval! Er komen ook nog meer en meer races bij ons."