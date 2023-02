Ocon: "Auto van 2022 is speelgoed in vergelijking met die van dit jaar"

In voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen hebben vrijwel alle teams inmiddels al een shakedown achter de rug. Zo ook het Franse Alpine, dat met coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly haar A523-bolide op circuit Silverstone uitprobeerde. Volgens Ocon, een coureur die naar eigen zeggen de zaken graag vanuit een technisch perspectief bekijkt, meent dat de auto van dit jaar nu al flinke stappen heeft gemaakt ten opzichte van de voorganger.

Bij het Franse team van Alpine staan er dit jaar duidelijke doelstellingen op de wenslijst. Dat is namelijk het behouden van dezelfde constructeursplek waarmee het 2022 heeft afgesloten – namelijk vierde – terwijl het gat naar de top drie verkleint is. Samen met coureurs Esteban Ocon en nieuwkomer Pierre Gasly staat het team voor een flinke klus, maar de eerstgenoemde man weet zijn team nu al vertrouwen in te boezemen:

"Als ik de auto inspecteer, dan kijk ik naar alle details, zoals bijvoorbeeld hoe elk onderdeel met elkaar verbonden is en of alles er goed uitziet", begint Ocon tegenover The Race. "Ook vanuit mijn positie doe ik dat, namelijk als ik kijk of alles rondom mijn stoel en pedalen er goed uit ziet. In vergelijking met de auto van dit jaar is de auto van vorig jaar net speelgoed. De auto van 2023 is een échte race-machine, er is een ontzettend grote stap gemaakt. Ik denk dat we er nu veel beter voor staan dan vorig jaar. We gaan snel zien of dit op de baan bevestigd zal worden."

In grote lijnen wist Alpine goed te presteren. De Franse renstal kwam namelijk niet sterk voor de dag tijdens het begin van 2022, waar het na tegenvallende ervaringen bij zowel de wintertestdagen als de eerste paar Grands Prix een inhaalslag moest maken. Uiteindelijk kwam het team, ondanks maar liefst zeven uitvalbeurten te hebben moeten incasseren, als vierde over de streep. Ocon laat weten dat de shakedown signalen gaf dat het team op weg is naar een goede seizoenstart:

"Vorig jaar was een geweldig jaar. We wisten op consistente basis te presteren en eindigden daarmee vaak in de punten. Wat we in 2023 beter moeten doen is om met een hogere basis te beginnen wat betreft de performance van de auto. Vorig jaar hadden we namelijk in het begin flink wat moeilijkheden. Bij de shakedown kon ik zien dat we nu al klaar zijn om te racen. Dat is een ontzettend grote stap in vergelijking met vorig jaar."

"Zoals Otmar (Szafnauer, Alpine-teambaas) al eerder zei, is het ons doel om de een grotere stap dan onze concurrenten te maken. Het doel is om het gat tussen de vierde- en derde plek te verkleinen. De missie om ook dit jaar vierde te eindigen lijkt overeen te komen met die van vorig jaar. Het gat van derde naar vierde is echter heel groot, dus als we vierde kunnen worden terwijl we dichterbij de derde plaats komen, zal het een zeer succesvol seizoen voor ons zijn" sluit Ocon af.