Jos Verstappen slaat start rallyseizoen over door medische klachten

Jos Verstappen keerde afgelopen jaar op een opvallende manier terug in de internationale racewereld. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur reed immers een aantal rally's in onder andere België. Ook dit jaar wil Verstappen weer gaan rallyrijden, maar ziekte gooit voorlopig roet in het eten.

Via een persbericht op Verstappen.com werd namelijk duidelijk dat Jos Verstappen voorlopig zijn rally-avonturen op een laag pitje moet zetten. De vader van regerend wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen had in de afgelopen periode namelijk last van migraineachtige symptomen. Jos Verstappen is onderzocht door medisch personeel en hij verkeert momenteel weer in goede gezondheid. Aangezien er nog aanvullend medisch onderzoek loopt, komt Verstappen voorlopig niet in actie.

Jos Verstappen zou eigenlijk aankomende week aan de start verschijnen van de Haspengauw rally in België. Dit gaat dus niet door en het is nog niet bekend wanneer hij weer achter het stuur kruipt van zijn rallybolide. De voormalig Formule 1-coureur zal zodra zijn medische situatie dat toelaat weer gaan rijden. Deze week is Verstappen senior echter wel aanwezig in Bahrein om de wintertest van de Formule 1 te bekijken. Hij zal hier de verrichtingen van onder andere zijn zoon gaan volgen.