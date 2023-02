Verstappen pleit voor Afrikaanse Grand Prix: "We racen al op elk ander continent"

De Formule 1-kalender heeft in de afgelopen jaren al de nodige mutaties meegemaakt. Alhoewel er al veel nieuwe Grands Prix bij zijn gekomen, pleiten veel coureurs toch voor nieuwe races. Ook Max Verstappen heeft een bijzondere locatie op het oog, hij deelt deze mening met zijn rivaal Lewis Hamilton.

Hamilton pleitte in de afgelopen jaren veelvuldig voor de komst van een Grand Prix op het Afrikaanse continent. Aangezien de Formule 1 een wereldkampioenschap is, wil men immers over de gehele wereld racen. Afrika is momenteel het enige continent zonder Grand Prix en inmiddels wordt er veel gelobbyd voor de komst van een Afrikaanse Grand Prix.

Lewis Hamilton staat niet alleen in zijn lobby voor de komst van een Afrikaanse Grand Prix. Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft een Afrikaanse race op het oog. In gesprek met de internationale media spreekt hij zich uit: "Ik denk echt dat we een Grand Prix nodig hebben in Afrika. We racen eigenlijk al op elk ander continent, dus ik vind dit een volgende stap voor de sport. De Formule 1 heeft een geschiedenis in Zuid-Afrika, dus dat zou wel een geweldige toevoeging zijn aan de kalender van onze sport."