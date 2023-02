Haas maakt line-up voor wintertest bekend

Aankomende week gaat het nieuwe Formule 1-seizoen officieus van start. Op het circuit in Bahrein wordt de wintertest verreden op de donderdag, vrijdag en zaterdag. Aangezien er maar weinig testdagen zijn moeten de teams de taken verdelen. Haas heeft nu als eerste de line-up voor de testweek bekend gemaakt.

Het team van Haas heeft met Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen een zeer ervaren rijdersduo, toch zullen ze moeten gaan wennen aan de nieuwe wagen. Op de donderdag rijdt Hülkenberg de ochtendsessie en is het in de middag de beurt aan Magnussen. Op vrijdag mag Magnussen beginnen en neemt Hülkenberg smiddags de honneurs waar. De Duitser mag op zaterdag dan weer als eerste in actie komen, Magnussen sluit de testweek dan weer af.