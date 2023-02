Marko trots op Oostenrijkse houding: "Ze zien Red Bull als een nationaal team"

De Formule 1 groeit momenteel over de gehele wereld. In Duitsland is er echter iets compleet anders zichtbaar, de aandacht voor de Formule 1 neemt daar juist steeds meer af. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko vindt dit verbazingwekkend, hij ziet echter iets compleet anders gebeuren in Oostenrijk.

Duitsland was jarenlang één van de grootste landen in de koningsklasse van de autosport. De Duitse Grand Prix was zeer populair en met Michael Schumacher en Sebastian Vettel waren de Duitsers zeer goed vertegenwoordigend op de grid. Anno 2023 is alles anders: de Duitse Grand Prix is verdwenen, de Duitsers zijn niet meer succesvol en de sport is niet meer te zien op het open net.

Red Bull-adviseur Helmut Marko had de huidige situatie in Duitsland niet zien aankomen. De Oostenrijkse adviseur is er zeer eerlijk over in gesprek met Sport1: "Het is echt ongelofelijk wat er nu in Duitsland aan de gang is. In Oostenrijk is echter precies het tegenover gestelde aan de gang. De Formule 1 is daar echt groter dan ooit tevoren aan het worden. Red Bull wordt steeds meer gezien als een soort nationaal team en daarom juicht echt het gehele land voor ons."