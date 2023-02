Video: Wolff steelt de schoenen van Hamilton

Gisteren vond de launch van de nieuwe Mercedes W14 plaats op het circuit van Silverstone. De Duitse renstal pakte uit met een grote show en teambaas Toto Wolff had zich netjes aangekleed voor de gelegenheid. Lewis Hamilton ziet dat zijn baas nieuwe schoenen draagt, Wolff moet echter bekennen dat hij deze van de Brit heeft 'geleend'.

It seems like @LewisHamilton's passion for fashion is rubbing off on Team Principal Toto Wolff 😂



Nice kicks, Toto! 👟😉#F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/kcacJFdqBG