Schumacher jaagt op zitje in 2024: "Ik maak mij niet al teveel zorgen"

Mick Schumacher staat dit jaar aan de zijlijn. De jonge Duitse coureur gaat fungeren als reservecoureur van het team van Mercedes. Schumacher wil dit jaar zoveel mogelijk opsteken om in de toekomst weer terug te keren op de grid. De Duitser heeft zijn pijlen gericht op een stoeltje in 2024.

Schumacher kende afgelopen seizoen een lastig jaar in dienst van het team van Haas. De Duitse coureur werd verslagen door zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen en crashte daarnaast meerdere keren zeer fors. Schumacher zat echter niet lang thuis, Mercedes trok hem vlak na het seizoen aan als reservecoureur voor het aankomende Formule 1-seizoen.

Schumacher barst nog steeds van de ambities en wil in 2024 een comeback maken op de Formule 1-grid. De Duister maakt zich geen zorgen in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1: "Er is vanzelfsprekend geen zekerheid dat ik kan terugkeren in 2024. Ik bevind mij in een comfortabele positie waar ik denk dat ik veel kan leren en ik het er het maximale uit kan halen zonder dat ik race. Met mijn resultaten uit de opstapklassen denk ik dat er goede kansen liggen. In de winter werd er al gezegd dat er veel interesse is, dus ik maak mij niet al teveel zorgen."