Russell geen fan van regelwijziging: "Ik denk dat het een soort misverstand is"

Autosportfederatie FIA krijgt momenteel zeer veel kritiek. De aanleiding hiervoor is een opvallende regelwijziging op het gebied van het maken van statements door de teams en de coureurs. Veel coureurs zijn het niet eens met de regelwijziging, ook Mercedes-coureur en GPDA-directeur George Russell snapt er niets van.

Coureurs en teams mogen van de FIA zonder toestemming geen statements meer maken voorafgaand de Grands Prix. Vrijwel alle coureurs hebben zich tot nu toe negatief uitgesproken over de regelwijziging. Er wordt gewezen naar de vrijheid van meningsuiting en de huidige wereld. Als het aan de FIA ligt mogen regenboogshirts, knielmomenten en andere vormen van protest niet meer worden gehouden zonder toestemming.

Misverstand

Na afloop van de launch van Mercedes sprak ook George Russell zich negatief uit over de aanpassing van de sportieve reglementen. Russell, tevens kopstuk van coureursvakbond GPDA, was kritisch bij RaceFans: "Ik denk dat het onnodig is in deze sport en in de wereld waar wij momenteel in leven. Vanzelfsprekend zijn we nu opzoek naar een oplossing om opheldering te krijgen. Ik weet zeker dat het goed gaat komen. Ik denk dat het een soort misverstand is, dat weet ik echter iet zeker. Ik kan er eerlijk gezegd niet zoveel over zeggen."

Vrijheid van meningsuiting

Russell is zich er wel van bewust dat veel coureurs de regelwijzing waarschijnlijk aan hun laars zullen lappen. De Brit is zelf ook nogal duidelijk: "We gaan onze meningen niet aanpassen door een of andere rare regelwijziging. We zijn hier allemaal omdat we vrijheid van meningsuiting willen hebben. We willen gewoon onze mening kunnen delen, wat deze meningen ook moge inhouden."