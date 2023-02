Hamilton: 'Staan te popelen' om te zien hoe nieuwe W14 zich op de baan 'gedraagt'

Sinds vandaag is de W14-auto van Mercedes voor het 2023-seizoen van de Formule 1 officieel live. Het aankomende jaar zal spannend worden, aangezien de Duitse renstal hoopt het gevecht weer naar concurrenten Ferrari en Red Bull te kunnen brengen. Diens coureur en tevens zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton laat weten dat hij en zijn team niet kunnen wachten om de W14-wagen voor het eerst op een circuit uit te testen.

Eerder vandaag trok het Duitse Formule 1-team van Mercedes het doek van haar 2023-bolide. Met opnieuw een zwartkleurig uiterlijk (in combinatie met wat fluorescerende strepen) op de wagen wil het team met coureurs Lewis Hamilton en George Russell weer een stap dichterbij de wereldtitel zetten.

Nu de koningsklasse het tweede jaar van de nieuwste generatie Formule 1-auto’s ingaat, hoopt Mercedes dat het binnenkort de vruchten van haar radicaal aerodynamisch concept kan gaan plukken. De renstal, die in het moderne tijdperk van de Formule 1-series uiterst succesvol is geweest, koos immers voor een concept dat flink wat verschillen heeft in vergelijking met de richtingen waar concurrenten Ferrari en Red Bull voor hebben gekozen. Na het einde van het afgelopen seizoen, liet de top van Mercedes weten graag vast te willen blijven houden aan het gekozen pad wat betreft aerodynamica.

"Dit is het meest spannende deel van het jaar", vertelt Hamilton tijdens de lancering van de W14. "Ik ben de afgelopen week bij de fabriek geweest, waar ik heb kunnen meemaken hoe alle kleine elementen uit verschillende afdelingen bij elkaar komen en alles perfect past. Je staat versteld van hoe kwalitatief sterk onze ingenieurs zijn. Ze treden in een ontzettend scherp detail om ervoor te zorgen dat alles precies met elkaar functioneert."

"We staan allemaal te popelen om erop uit te gaan om te zien hoe hij (de W14-auto) zich gedraagt. En natuurlijk ook om te kijken hoe de rest ervoor staat."

"Laatst maakte ik mezelf een beetje gek. Er zijn acht miljard mensen op de wereld, en er zijn maar twintig van ons die dit (racen) mogen doen, waarvan er twee van ons voor dit team mogen rijden. We zijn ontzettend bevoorrecht. Dit is het spannendste gedeelte van het jaar, zeker als je kijkt naar alle moeilijkheden die we vorig jaar hadden", sluit Hamilton af.